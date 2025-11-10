UTN FRN celebró su 32º acto de colación en sus 40 años de historia en Plaza Huincul

La UTN FRN homenajeó a las instituciones y entidades que acompañaron el crecimiento académico.

La UTN – FRN celebró el 32º acto de colación de grado y tecnicaturas. Se desarrolló en el centro cultural José Héctor Rioseco y se convirtió en un acontecimiento que reafirma el compromiso de la institución con la formación de profesionales al servicio del desarrollo tecnológico y productivo de la región.

Asistiron las autoridades universitarias, municipales, empresariales y representantes de organizaciones que acompañan desde hace décadas el crecimiento institucional. El decano Pablo Liscovsky encabezó la ceremonia, junto al vicedecano, Horacio Spesot, y el equipo de secretarios y directores de departamentos de la facultad.

Durante la jornada hubo un total de 29 recibidos en formaciones que constituyen pilares del perfil académico y productivo de la UTN FRN.

Recibieron sus títulos de Ingeniería Química: Aroca, César Daniel; Barros, Fernando Exequiel; Bianchi, Denis Gabriel; Mercado, Carlos Alejandro y Sepúlveda, Karen Johana.

En Ingeniería Electrónica: Salazar, Solange Edalid.

Los títulos de Tecnicatura Universitaria en Química: Ficca, Valentino Hernán; Méndez Torres, Julieta Ailén; Paez Barrera, Emiliano Javier y Solís Ibáñez, Lucas Nahuel.

Los títulos de Tecnicatura Universitaria en Electrónica fueron para Antipan, Milagros Sol Ailén; Barboza, Francisco; López Lacopini, Diego Fernando; Pedrero, Eduardo Oscar y Vilurón, Santiago Ezequiel.

Los títulos de Tecnicatura Universitaria en Contabilidad y Tributaciones fueron para Garrido Parada, Camila Agustina; Guiñez, Yesica Natali; Mistretta, Carmen Marta; Poblete, Silvina Alejandra; Sanhueza, Denis Ariel; Sanhueza, María Noel y Salazar Quilodrán, Laura Verónica.

Los títulos de Tecnicatura Universitaria en Administración y Gestión en Instituciones de Educación Superior: Alfaro, Paula Janet; Gutiérrez, María Belen; Ibáñez, Valeria Romina Edith; Salas, Eliana Vanesa; Sanhueza, Pablo Ernesto y Seguel, Jessica Macarena.

En el contexto del 40º aniversario de la creación de la Facultad Regional del Neuquén, se realizó un emotivo homenaje a las personas y entidades que impulsaron la fundación de la institución en 1985.

Recibieron reconocimientos los integrantes de la Comisión Pro Centro Universitario (CO.PRO.CEU), quienes junto al acompañamiento del entonces gobernador Felipe Sapag, los intendentes de Cutral Co y Plaza Huincul, y empresas e instituciones locales, hicieron posible la creación de la unidad académica.

Al mismo tiempo, se distinguió a las primeras autoridades de la Subregional Confluencia, a representantes del sector empresarial y social, y a figuras políticas que, a través de su gestión, consolidaron la presencia universitaria en la región.

Reconocimientos

El acto incluyó además homenajes a docentes y personal de la institución que concluyen su trayectoria laboral, entre ellos la Prof. Norma Neri López y la Lic. Isabel Matto, en reconocimiento a su compromiso y aporte a la formación tecnológica.

Por otro lado, se homenajeó el compromiso del Mg. Ing. Norberto Scarone, Director del Departamento de Ingeniería Electrónica, quien lleva 25 años dedicados meramente a la institución y a sus alumnos.

También se distinguió al equipo Tecnonautas, integrado por estudiantes de la UTN FRN, por haber obtenido el primer lugar en el Hacka Neuquén con su proyecto QUINO, una app innovadora orientada a la seguridad vial y ambiental.

Del mismo modo, se reconoció a los mejores promedios de cada carrera, con el acompañamiento de representantes del Municipio de Cutral Co, COPELCO, YPF y la Asociación del Personal de la UTN (APUTN).

En su mensaje final, el decano Ing. Pablo Liscovsky destacó el esfuerzo de los nuevos egresados y egresadas, y el trabajo conjunto de todos los sectores que durante cuatro décadas, sostuvieron el proyecto educativo que posiciona a la UTN FRN como una institución referente de la educación pública, federal y tecnológica en la Patagonia.

“Cada graduación es una muestra viva del compromiso con la excelencia, el trabajo y el futuro compartido. La UTN FRN seguirá siendo un espacio de formación, innovación y oportunidades para las próximas generaciones”, expresó el Decano.

El acto culminó con la tradicional foto grupal de los profesionales, que simboliza la continuidad de una historia que comenzó hace 40 años y que sigue escribiéndose con educación, esfuerzo e innovación.