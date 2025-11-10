Siete autos eléctricos de las EPET neuquinas compitieron en Entre Ríos

Entre ellas, la Epet 10 de Plaza Huincul

Estudiantes de once Escuelas Provinciales de Educación Técnica (EPET) de Neuquén participaron por primera vez en una competencia internacional, al formar parte del Campeonato Argentino Desafío ECO YPF realizado el pasado fin de semana en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

Los equipos de San Martín de los Andes, Zapala, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Centenario, Neuquén y Junín de los Andes construyeron siete automóviles eléctricos y conformaron la “Escudería Neuquén”, un proyecto conjunto que integró conocimientos y experiencias de todo el territorio provincial.

Los vehículos fueron diseñados, construidos y conducidos por los propios alumnos, en el marco de una beca otorgada por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), con kits oficiales y repuestos homologados por la Fundación YPF.

La EPET N° 22 de Centenario y su Anexo recibieron una mención de honor a la Innovación Educativa, otorgada por las fundaciones YPF y Siemens. Desde el Ministerio de Educación provincial destacaron la articulación inédita entre todas las escuelas técnicas, que permitió unificar esfuerzos, compartir aprendizajes y optimizar recursos.

Los jóvenes participantes resaltaron el valor de la experiencia, tanto por el trabajo en equipo como por la posibilidad de representar a la provincia en una competencia nacional.