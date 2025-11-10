Se realizó la 1° edición de la “Vuelta a los Viñedos MTB” en Cutral Co

Contó con la participación de competidores provenientes de diversas localidades de la región.

Este domingo se desarrolló la Primera Edición de la Vuelta a los Viñedos de Mountain Bike, un evento deportivo que reunió a más de 150 ciclistas en los caminos que rodean la Bodega Cutral Co. La propuesta marcó un nuevo hito en la agenda deportiva local y contó con la participación de competidores provenientes de Junín de los Andes, Rincón de los Sauces, Zapala, San Martín de los Andes y diversas localidades de la región.

Las competencias se dividieron en tres categorías: Competitiva (40K), Promocional (20K) e Infanto-Juveniles (3 a 12 años), permitiendo que deportistas de todas las edades disfrutaran de esta experiencia sobre ruedas en un entorno natural y de producción vitivinícola.

El intendente Ramón Rioseco, quien acompañó la jornada junto al subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín, destacó la importancia de seguir impulsando actividades deportivas:

“Esta es una nueva faceta que incorporamos este año en el marco del aniversario de Cutral Co. Nos enorgullece poder poner tantos recursos e infraestructura al servicio del deporte. El deporte es un arma fundamental para contener a los jóvenes”.

Por su parte, Facundo Contreras, integrante del equipo organizador, explicó que las condiciones climáticas obligaron a modificar el recorrido original:

“Son aproximadamente 150 corredores. Por los problemas climáticos debimos modificar el circuito: hacerlo en dos vueltas de 20K en lugar del de 40K. Es un circuito técnico, con todos los condimentos que favorecen al Mountain Bike”.

Esta propuesta promete continuidad y crecimiento en las próximas ediciones, dentro de un espacio emblemático de la ciudad como lo es la Bodega Cutral Co.