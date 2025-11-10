Realizarán capacitación para emprendedores en Plaza Huincul: “Del Producto al Cliente”

Una propuesta orientada a fortalecer las habilidades de las y los emprendedores locales.

En el marco del programa Apoyo Emprendedor, el próximo viernes 14 de noviembre se dictará en Plaza Huincul la capacitación presencial “Del Producto al Cliente”, una propuesta orientada a fortalecer las habilidades de las y los emprendedores locales.

La actividad se desarrollará de 16 a 18 horas en la Oficina de Empleo, ubicada en Avenida del Libertador 517, y estará a cargo de docentes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue.

Durante el taller se abordarán herramientas clave para impulsar un negocio, con contenidos vinculados al marketing tradicional y digital, la comunicación con el mercado y las estrategias de ventas.

La iniciativa busca acompañar el crecimiento de los emprendimientos locales, brindando conocimientos prácticos que permitan mejorar la gestión comercial y fortalecer el vínculo con los clientes.

El cupo es limitado a 40 participantes y las inscripciones se realizan a través del sitio web del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia del Neuquén.

Formulario de incripción https://mintrabajoydl.neuquen.gob.ar/…/capacitacion…