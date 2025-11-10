Imputaron a un hombre por el femicidio de una mujer de Cutral Co

No se trató de un accidente, sino de un que intencional ocurrido este domingo en la Ruta Provincial 13

Una mujer oriunda de Cutral Co murió y su pareja fue detenida por el hecho. La fiscalía de Zapala le formuló cargos por femicidio, luego de determinar que no se trató de un accidente, sino de un ataque intencional ocurrido este domingo en la Ruta Provincial 13, a unos 10 kilómetros del puente de Kilka, en dirección a Zapala.

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, imputó a A.R. por el homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en perjuicio de Mabel Rosana López Fernández, su pareja. La investigación está a cargo de Pizzipaulo junto a la asistente letrada Margarita Ferreyra, ambas con asiento en Zapala.

Según la acusación, el domingo por la mañana el imputado obligó a descender a los otros dos ocupantes de la camioneta en la que viajaban y, acto seguido, aceleró el vehículo hacia un barranco, provocando que la mujer cayera al vacío dentro del rodado. La víctima resultó gravemente herida y murió mientras era trasladada al hospital de Zapala.

De acuerdo con la formulación de cargos, los hechos se originaron el día anterior, en Moquehue, donde la pareja y dos trabajadores se encontraban alojados en una cabaña mientras realizaban tareas de albañilería. Esa noche, tras ingerir alcohol, A.R. agredió físicamente a la mujer, golpeándola en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

La víctima logró escapar durante la madrugada y fue auxiliada por los dos empleados, quienes la acompañaron caminando hacia Villa Pehuenia. En el trayecto, la joven relató la agresión y mostró sus lesiones, además de comunicarse con su hermano para contar lo sucedido.

Horas más tarde, en la zona de la Aduana, A.R. la encontró y la convenció de subir nuevamente a la camioneta con destino a Cutral Co. Durante el viaje, los testigos afirmaron que la pareja discutió en guaraní y que la mujer le dijo al acusado que no lo perdonaría.

Al llegar al puente de Kilka, el imputado pidió a los trabajadores que descendieran con el pretexto de hablar a solas con su pareja. Fue entonces cuando dirigió el vehículo hacia el precipicio. Según la fiscal, “la víctima no llevaba puesto el cinturón de seguridad y no pudo escapar antes de la caída”.

La fiscal Pizzipaulo sostuvo que el acusado intentó encubrir el hecho, al declarar en el hospital que se trató de un accidente. También solicitó la prisión preventiva al considerar que, por tener doble nacionalidad (paraguaya y argentina) y medios económicos, existe riesgo de fuga, además de la posibilidad de influir sobre los testigos —uno de ellos menor de edad—.

La jueza de garantías Bibiana Ojeda aceptó la formulación de cargos y fijó cuatro meses para completar la investigación. Asimismo, dispuso que el acusado cumpla dos meses de prisión preventiva, mientras avanza la causa.