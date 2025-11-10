Estudiantes del C.P.E.M. N°85 presentan su muestra anual

Los estudiantes presentarán los trabajos desarrollados a lo largo del ciclo lectivo.

Este lunes 10 de noviembre, a las 20 horas, se realizará la Expo Muestra Anual del C.P.E.M. N°85 de Plaza Huincul. El evento tendrá lugar en las instalaciones ubicadas en Calle Juan Manuel de Rosas y Soufal, donde los estudiantes presentarán los trabajos desarrollados a lo largo del ciclo lectivo.

La muestra constituye un espacio de encuentro entre la comunidad educativa, las familias y los vecinos, con el objetivo de compartir los proyectos, experiencias y aprendizajes adquiridos durante el año en las distintas áreas y modalidades.

Desde la institución invitaron a toda la comunidad a participar de esta jornada que busca poner en valor el esfuerzo y la dedicación de los alumnos y docentes, destacando el compromiso con la educación pública y el trabajo colectivo.

La actividad será abierta al público y se espera una amplia participación de la comunidad educativa de Plaza Huincul.