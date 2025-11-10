El Ballet Danza y Pasión representará nuevamente a la región en el Pre Cosquín 2026

El grupo obtuvo su pase en la sede Choele Choel, tras presentarse con destacadas puestas en escena.

Por sexta vez, el Ballet Danza y Pasión logró clasificarse para participar en el Pre Cosquín 2026, uno de los certámenes más importantes del folclore argentino que se desarrolla en la tradicional Plaza Próspero Molina de la ciudad de Cosquín, Córdoba. El grupo obtuvo su pase en la sede Choele Choel, tras presentarse con destacadas puestas en escena.

El elenco, con una trayectoria marcada por el esfuerzo, la constancia y el compromiso con la danza, presentó en esta oportunidad las obras “El precio de un amor prohibido” y “Sangre negra”, dos cuadros coreográficos que expresan, desde el arte, historias cargadas de identidad, emoción y raíz popular.

“Llegar una vez más no es casualidad, es el resultado de muchos años de trabajo, de ensayos, de viajes, de risas y lágrimas compartidas. Cada paso y cada escenario nos prepararon para vivir este desafío”, destacaron desde la agrupación, que celebra su sexto viaje hacia el festival más emblemático del país.

Además, el grupo felicitó especialmente a los bailarines Fran Niciforov y Nara Camargo, quienes lograron la clasificación con su danza de pareja estilizada. En el mismo certamen, Nara Camargo fue distinguida con una mención como Mejor Bailarina, reconocimiento que resalta su talento y dedicación.

Desde Danza y Pasión agradecieron el acompañamiento constante de las familias, amigos y de toda la comunidad que apoya el crecimiento del proyecto artístico. “Seis veces hemos emprendido este camino, y cada una de ellas nos llena de nuevas ilusiones. Cuando los sueños se persiguen con el alma, siempre hay nuevas metas que alcanzar”, expresaron.

El Ballet Danza y Pasión volverá así a representar a la región en la Plaza Mayor del folclore argentino, llevando una vez más el arte local al escenario nacional.