Copelco recordó los números de contacto por alerta de temporal

Ante la posibilidad de caída de cables, postes o luminarias producto de la tormenta que afecta a la región.

Copelco informó una alerta por temporal de lluvia e instó a la comunidad a extremar las precauciones ante la posibilidad de caída de cables, postes o luminarias producto de la tormenta que afecta a la región.

Desde la entidad recomendaron mantener una distancia mínima de seis metros de cualquier cable o estructura caída, evitar tocar objetos que estén en contacto con el agua y no acercarse a charcos o cercas. En caso de que un cable caiga sobre un vehículo, se aconseja permanecer dentro del auto y esperar ayuda especializada.

Además, se recordó que es fundamental no cruzar cintas de seguridad colocadas por personal de emergencia y asegurar a las mascotas para evitar accidentes.

“Siempre se debe asumir que los cables están energizados, aunque no se vean chispas”, advirtieron desde la cooperativa. También pidieron mantener la distancia en caso de árboles caídos sobre líneas eléctricas y comunicarse con los números de emergencia correspondientes.

Líneas útiles ante emergencias:

Reclamos COPELCO: 114

Chatbot COPELCO: 2994-719792

Guardia Hospital VI: 107

Policía: 101

Bomberos: 100

Defensa Civil: 103

Finalmente, la entidad recomendó preparar un plan de emergencia y un kit básico ante posibles cortes de energía, así como guardar los contactos oficiales para reportar o consultar el estado del servicio.

La advertencia se enmarca en las condiciones meteorológicas adversas que afectan al centro de la provincia y que podrían intensificarse durante las próximas horas.