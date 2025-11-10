Asesinaron a un joven en Picún Leufú: su atacante permanece internado en Cutral Co

En el lugar del hecho se habrían efectuado al menos tres disparos

Un joven de 27 años fue asesinado el sábado por la mañana en la localidad de Picún Leufú, en un hecho que todavía se encuentra bajo investigación judicial. Según relataron familiares, el ataque ocurrió cerca de las 7 y 8 horas, frente a la vivienda de la madre de la víctima, cuando el joven se disponía a retirar su motocicleta para dirigirse a su trabajo.

De acuerdo con el testimonio de su hermano, la víctima había salido de un boliche local y decidió regresar a la casa familiar para evitar problemas que habrían surgido en el interior del local. Sin embargo, al momento de salir por el portón de la vivienda, fue sorprendido por una persona que le disparó a quemarropa. La bala impactó en la zona de las costillas.

Pese a estar gravemente herido, el joven logró defenderse, y en ese intercambio el agresor también resultó lesionado. El atacante fue trasladado al hospital de Cutral Co, donde permanece internado en terapia intensiva bajo custodia policial.

En el lugar del hecho se habrían efectuado al menos tres disparos: uno frente a la vivienda y los restantes a media cuadra, según detalló la familia.

Los allegados denunciaron además presuntas irregularidades en la intervención policial. Aseguran que la Policía de Picún Leufú no permitió el ingreso de los peritos provenientes de Cutral Co y que fueron los propios efectivos locales quienes levantaron las vainas servidas en la vereda, donde se produjo el ataque.