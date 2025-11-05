Se abren las inscripciones al 8° concurso del Zapallo XL en Plaza Huincul

Organizada en conjunto con la Asociación Social y Cultural Sembrando Huertas y la Municipalidad de Cutral Co

La dirección de Vecinales de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que ya están definidas las fechas de inscripción para el 8° Concurso del Zapallo XL – Edición 2025/2026, una propuesta que año tras año convoca a vecinos y productores locales a participar en la siembra y cultivo de zapallos de gran tamaño.

La iniciativa, organizada en conjunto con la Asociación Social y Cultural Sembrando Huertas y la Municipalidad de Cutral Co, busca fomentar la producción local, promover hábitos de cultivo sustentables y reconocer el esfuerzo de quienes mantienen viva la tradición hortícola en la comarca petrolera.

Durante el período de inscripción, que se realizará en las distintas sedes barriales, cada participante recibirá las semillas oficiales del concurso, que deberán ser utilizadas de manera obligatoria para garantizar la igualdad de condiciones. No se permitirá el uso de semillas adquiridas por cuenta propia.

El cronograma de inscripciones se desarrollará de la siguiente manera:

Lunes 10 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Soufal

Martes 11 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Barrio Norte

Miércoles 12 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Central

Jueves 13 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: 25 de Mayo

Viernes 14 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Otaño

Lunes 17 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Universitario (Tel. 299 329 1744)

Martes 18 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Mosconi

Miércoles 19 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Centenario

Jueves 20 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Barrio Uno

Viernes 21 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Suyai

El Concurso del Zapallo XL se ha convertido en una actividad tradicional y esperada en la región, que combina el trabajo de la tierra, la cooperación comunitaria y el espíritu competitivo. Además de los premios que se entregarán a las producciones más destacadas, la competencia busca fortalecer los lazos vecinales y promover la soberanía alimentaria a nivel local.