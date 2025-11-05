Se abren las inscripciones al 8° concurso del Zapallo XL en Plaza Huincul

La dirección de Vecinales de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que ya están definidas las fechas de inscripción para el 8° Concurso del Zapallo XL – Edición 2025/2026, una propuesta que año tras año convoca a vecinos y productores locales a participar en la siembra y cultivo de zapallos de gran tamaño.
La iniciativa, organizada en conjunto con la Asociación Social y Cultural Sembrando Huertas y la Municipalidad de Cutral Co, busca fomentar la producción local, promover hábitos de cultivo sustentables y reconocer el esfuerzo de quienes mantienen viva la tradición hortícola en la comarca petrolera.
Durante el período de inscripción, que se realizará en las distintas sedes barriales, cada participante recibirá las semillas oficiales del concurso, que deberán ser utilizadas de manera obligatoria para garantizar la igualdad de condiciones. No se permitirá el uso de semillas adquiridas por cuenta propia.
El cronograma de inscripciones se desarrollará de la siguiente manera:
Lunes 10 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Soufal
Martes 11 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Barrio Norte
Miércoles 12 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Central
Jueves 13 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: 25 de Mayo
Viernes 14 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Otaño
Lunes 17 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Universitario (Tel. 299 329 1744)
Martes 18 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Mosconi
Miércoles 19 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Centenario
Jueves 20 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Barrio Uno
Viernes 21 de noviembre – de 9:00 a 11:00 hs: Suyai
El Concurso del Zapallo XL se ha convertido en una actividad tradicional y esperada en la región, que combina el trabajo de la tierra, la cooperación comunitaria y el espíritu competitivo. Además de los premios que se entregarán a las producciones más destacadas, la competencia busca fortalecer los lazos vecinales y promover la soberanía alimentaria a nivel local.