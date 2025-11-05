Plaza Huincul: lanzaron las inscripciones para la carrera “Pedaleamos contra la violencia”

La actividad se realizará el domingo 30 de noviembre a las 10:30 horas

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, junto a la dirección de Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul, anunciaron la apertura de inscripciones para la Carrera Ciclística 25N “Pedaleamos contra la violencia”.

La actividad se realizará el domingo 30 de noviembre a las 10:30 horas, y está dirigida exclusivamente a mujeres de todas las edades que deseen participar de una jornada deportiva y de concientización. La propuesta busca promover la igualdad, el respeto y el acompañamiento en la lucha contra todo tipo de violencias por razones de género.

Desde la organización destacaron que la iniciativa combina la práctica del deporte con un mensaje de compromiso social, invitando a las vecinas a compartir un espacio saludable, recreativo y de encuentro.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, y quienes deseen participar podrán hacerlo acercándose a las dependencias de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad o a la Dirección de Deportes.

La carrera forma parte de las actividades programadas por el municipio para conmemorar el 25 de noviembre, fecha en la que se recuerda la lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres y diversidades.