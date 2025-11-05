Habrá corte de cabello gratuito en la Escuela N° 281 de Cutral Co

Mañana jueves 6 de noviembre

Este jueves 6 de noviembre, a partir de las 14 horas, se realizará una jornada gratuita de corte de cabello destinada al público en general. La actividad se desarrollará en la Escuela N° 281, ubicada en la intersección de Dionizio Laz y Copy, en el sector de Chacra 60, Monte Hermoso de Cutral Co.

La propuesta es organizada en conjunto entre la escuela para Jóvenes y Adultos (E.P.A.) N°12 de Formación Profesional y la Región Comarca Petrolera, con el objetivo de acercar a la comunidad un servicio solidario y, al mismo tiempo, brindar a los estudiantes un espacio de práctica profesional.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder de manera libre y gratuita a cortes de cabello realizados por los alumnos y alumnas del curso de peluquería, bajo la supervisión de sus docentes.