El mountain bike regresa a Cutral Co con la “Vuelta a los Viñedos”

La Bodega Agua de Fuego serán escenario de una nueva edición

El próximo domingo 9 de noviembre, los caminos de la Bodega Agua de Fuego, en Cutral Co, serán escenario de una nueva edición de la Vuelta a los Viñedos MTB, una competencia que combina deporte y naturaleza

El evento convoca a ciclistas de distintos niveles y edades, con dos recorridos disponibles: uno de 20 kilómetros y otro de 40 kilómetros, ofreciendo opciones tanto para aficionados como para deportistas con mayor experiencia.

La jornada comenzará temprano, con la acreditación y entrega de dorsales entre las 8:00 y las 9:00 horas, mientras que la largada oficial está prevista para las 10:00 horas. La concentración y partida será en el predio de la Bodega Agua de Fuego, donde además se habilitará un circuito especial para las infancias, pensado para que los más pequeños también puedan disfrutar de la experiencia.

Habrá premiación del 1° al 5° puesto en todas las categorías, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de los participantes.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse escaneando el código QR disponible en el flyer oficial o completando el formulario en línea en el siguiente enlace:

👉 Formulario de inscripción

La Vuelta a los Viñedos MTB promete una jornada a puro pedal entre los paisajes naturales y los viñedos de la comarca, en una propuesta que invita a disfrutar del deporte al aire libre en un entorno único.