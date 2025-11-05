El ISSN suspendió la actualización del coseguro médico

recordaron que los afiliados no deben abonar ninguna suma en los consultorios médicos

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informó que, debido a inconvenientes técnicos, quedó suspendida la actualización del valor del coseguro correspondiente a la consulta médica. De esta manera, el monto se mantendrá en $3.744 hasta nuevo aviso.

Desde el organismo provincial recordaron que los afiliados no deben abonar ninguna suma en los consultorios médicos, ya que el pago del coseguro se realiza exclusivamente a través de la Oficina Virtual del ISSN, disponible en el sitio web oficial www.issn.gov.ar.

Además, se reiteró a los profesionales de la salud que no está permitido cobrar montos adicionales a los pacientes, en cumplimiento de los convenios firmados con la obra social.

El ISSN insistió en que cualquier cobro indebido puede ser denunciado por los afiliados a través de los canales oficiales de atención, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas y la transparencia en la atención médica.