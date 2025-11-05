El ISSN suspendió la actualización del coseguro médico

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informó que, debido a inconvenientes técnicos, quedó suspendida la actualización del valor del coseguro correspondiente a la consulta médica. De esta manera, el monto se mantendrá en $3.744 hasta nuevo aviso.
Desde el organismo provincial recordaron que los afiliados no deben abonar ninguna suma en los consultorios médicos, ya que el pago del coseguro se realiza exclusivamente a través de la Oficina Virtual del ISSN, disponible en el sitio web oficial www.issn.gov.ar.
Además, se reiteró a los profesionales de la salud que no está permitido cobrar montos adicionales a los pacientes, en cumplimiento de los convenios firmados con la obra social.
El ISSN insistió en que cualquier cobro indebido puede ser denunciado por los afiliados a través de los canales oficiales de atención, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas y la transparencia en la atención médica.