Cutral Co presentó su nuevo código urbano-rural para ordenar el crecimiento

Instrumento legal y de planificación diseñado para ordenar el crecimiento y desarrollo de la ciudad

Esta mañana, en las instalaciones de la Municipalidad de Cutral Co, se realizó la presentación oficial del nuevo código urbano-rural, un instrumento legal y de planificación diseñado para ordenar el crecimiento y desarrollo de la ciudad, garantizando un uso racional del suelo y una proyección sostenible a futuro.

El encuentro contó con la presencia del jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico; el secretario de Control Urbano, Omar Marifil; y otros integrantes del Ejecutivo municipal.

Durante la jornada, el arquitecto Arturo Urrea —consultor experto en Asistencia Técnica Urbano-Territorial y responsable del proceso de elaboración del Código Urbano-Rural de la Comarca Petrolera— brindó detalles sobre el trabajo realizado. “Se trabajó con los concejales directamente sobre el texto que les llegará en breve para su aprobación”, explicó.

Urrea destacó además que la nueva normativa integra los códigos de uso y zonificación, las normas de construcción, los instrumentos de gestión del suelo, las normas ambientales y de movilidad urbana. Todo ello se enmarca en una actualización regulatoria que busca promover un desarrollo urbano armónico, eficiente y sostenible para Cutral Co y su entorno regional.