Club de Leones realizó una donación al hospital con fondos de ferias solidarias

Se trata de telas destinadas a la confección de sábanas, toallas y uniformes para el hospital local.

El Club de Leones Cutral Co y Plaza Huincul concretó una nueva acción solidaria al donar telas destinadas a la confección de sábanas, toallas y uniformes para el hospital local. La iniciativa forma parte del compromiso sostenido que los jóvenes integrantes del club mantienen con la comunidad.

Los materiales fueron adquiridos gracias a los fondos recaudados durante las ferias solidarias organizadas por el grupo en los últimos meses. Estas actividades, que convocan a vecinos y emprendedores locales, se han convertido en un espacio de encuentro y cooperación que permite financiar proyectos de ayuda social.

Desde la institución destacaron el acompañamiento permanente de la comunidad y subrayaron la importancia de continuar impulsando acciones que promuevan la solidaridad y el servicio. “Cada aporte suma para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan”, expresaron representantes del club.