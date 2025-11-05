Abren el Registro de Oposición para la obra de gas en el barrio Universitario, de Plaza Huincul

La iniciativa contempla el tendido de la red de gas en la Manzana N°219

La Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planificación, informó la apertura del Registro de Oposición Pública N°006/2025, correspondiente al proyecto “Gas Barrio Universitario 2025 – 1ra Parte”.

La iniciativa contempla el tendido de la red de gas en la Manzana N°219 del barrio Universitario, con el objetivo de que los vecinos de los lotes beneficiados puedan conectarse al servicio una vez finalizadas las tareas.

Los frentistas comprendidos en los lotes 1 al 10 de la manzana mencionada son los destinatarios de la convocatoria. Estos vecinos —ya sean propietarios, usufructuarios, poseedores o usuarios tenedores de los inmuebles— podrán presentar su oposición dentro de un plazo de diez (10) días corridos contados a partir de la publicación del aviso oficial.

El presupuesto oficial de la obra asciende a $10.956.220,37 (pesos diez millones novecientos cincuenta y seis mil doscientos veinte con 37/100).

Desde la Secretaría se destacó que este procedimiento forma parte de las etapas previas a la ejecución de obras públicas, garantizando la transparencia y participación ciudadana en los proyectos de infraestructura que se desarrollan en la ciudad.