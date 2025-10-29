En la escuela N° 152 de Cutral Co hubo Feria de Conocimientos

Niñas y niños expusieron sus propuestas.

Este martes, la comunidad educativa de la escuela primaria N° 152 de Cutral Co tuvo una jornada especial.

Se realizó la “Feria de Conocimientos”, que es una propuesta en la que cada grado expuso los trabajos realizados durante el año con sus respectivos docentes.

Esto permitió también a las familias ser parte porque pudieron disfrutar de todos los stands de conocimientos.

Desde la institución se informó que “fomentar estas actividades genera en cada uno de nuestros alumnos y alumnas, mayor motivación, interés y participación de las familias”.