Empate entre Alianza y Centenario por la fecha 13 del Torneo Oficial

En la noche de ayer martes

El conjunto de Cutral Co recuperó el encuentro suspendido frente a Centenario y mas que traerse un punto perdió dos frente al ADC.

Alianza comenzó perdiendo a los 12 minutos del primer tiempo con un lindo gol de Alejo Lanfquen que le pico antes a Romero y puso el 1 a 0.

El empate llegaría a los 17 minutos del primer tiempo, cuando una mala salida del fondo de Centenario le dió la pelota a Franco Goria que habilitó a Braian Gonzáles para definir sin arquero y poner el 1 a 1.

Alianza tuvo varias ocasiones para marcar mas goles pero no supo aprovecharlas. En el segundo tiempo el partido fue más peleado que jugado, sumado a algunas malas decisiones del juez como de los asistentes hizo que la segunda mitad tenga menos emociones.