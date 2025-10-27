Esta semana, habrá campaña de esterilización en Zoonosis de Cutral Co

Está en Lago Auquinco N° 55 del barrio Parque Este de Cutral Co.

Desde hoy lunes y hasta el viernes 31, se harán castraciones gratuitas para perros y gatos en la sede de la dirección de Zoonosis, situada en el barrio Parque Este de Cutral Co.

La comuna informó que no saldrá el quirófano móvil y que aquellas personas que quieran esterilizar quirúrgicamente a sus mascotas tienen que concurrir personalmente a la dependencia municipal situada en Lago Auquinco N° 55 del barrio Parque Este de Cutral Co.

Los turnos se entregarán a partir de las 8:30 de hoy. En la misma dependencia se entregarán dosis antiparasitarias de manera gratuita. Al igual que las esterilizaciones que son gratis, se recomienda a la población llevar a sus mascotas y evitar así las crías no queridas.