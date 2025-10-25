Hicieron un boquete y entraron a un comercio céntrico de Cutral Co

Se estima que fue durante la madrugada.

Un robo con la modalidad de boquete se registró hoy en pleno centro. Un local dedicado a la actividad crediticia fue blanco del ilícito.

Se trata del comercio Credi Guía, situado en avenida del Trabajo, entre Elordi y General Paz, frente a la plaza San Martín. El boquete, según se pudo conocer, se ejecutó en la parte trasera del local.

Se desconoce si había dinero en efectivo y si se pudieron llevar algún otro elemento del interior. El personal policial fue convocado una vez que se detectó el ilícito.

Se hicieron los primeros relevamientos y además se revisarán las cámaras y domos que están instaladas por la zona al igual que algunas cámaras privadas de las familias que viven en las inmediaciones.