UTN FRN amplía el plazo de inscripción para la tecnicatura universitaria en Programación

La nueva fecha límite para inscribirse es el 28 de noviembre

Facultad Regional Neuquén (UTN FRN) informó que se extendió el período de inscripción para el ingreso 2026 de la Tecnicatura Universitaria en Programación, que se dictará de manera presencial en el Centro de Estudios Terciarios y Universitarios (CETU) de Cutral Co.

La nueva fecha límite para inscribirse es el 28 de noviembre de 2025, permitiendo que más interesados accedan a una formación en una de las áreas con mayor proyección laboral y profesional.

Para completar la inscripción, los aspirantes deben realizar dos pasos:

Completar la preinscripción online a través del formulario disponible en https://forms.office.com/r/9cv8hmLNEN. Enviar un correo a preinscripcion@frn.utn.edu.ar con sus datos personales y la documentación requerida, que incluye título secundario o constancia de título en trámite y DNI, ambos legalizados por Juez de Paz o Escribano Público.

La UTN FRN también organiza un Seminario de Apoyo en Matemática, que se desarrollará de manera presencial entre el 13 de octubre y el 28 de noviembre de 2025, en horario vespertino. La evaluación de matemática se realizará el 5 de diciembre a las 17:00 horas e incluirá temas de conjuntos numéricos, función polinómica y ecuaciones. Si bien este seminario no es obligatorio, se recomienda para fortalecer las bases antes del inicio de la carrera.

El inicio de clases está previsto para el 9 de marzo de 2026. Durante la tecnicatura, los estudiantes adquirirán competencias en programación con Python, manipulación de datos, creación de modelos predictivos y desarrollo de aplicaciones. Esto les permitirá desempeñarse en sectores estratégicos como ciencia de datos, inteligencia artificial y robótica, áreas con creciente demanda laboral.