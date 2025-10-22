Plaza Huincul participó 9° edición de la Expo Cerdo

Se desarrolló los días 17 y 18 de octubre en la ciudad de General Alvear, provincia de Mendoza.

El subsecretario de Producción y Agricultura Familiar de Plaza Huincul, Marcos Mellado, fue invitado a participar de la 9° edición de la Expo Cerdo, que se desarrolló los días 17 y 18 de octubre en la ciudad de General Alvear, provincia de Mendoza.

El evento, considerado uno de los más importantes del sector porcino en el país, reunió a productores, técnicos y especialistas de distintas regiones, con el objetivo de intercambiar experiencias y actualizar conocimientos sobre las nuevas tendencias del mercado y las innovaciones productivas.

Durante la exposición se llevaron a cabo capacitaciones y talleres prácticos sobre manejo de granjas porcinas, nutrición, sanidad e inseminación artificial, orientadas a mejorar la eficiencia y sustentabilidad de la producción.

La Expo Cerdo es organizada anualmente por instituciones vinculadas al desarrollo agropecuario y cuenta con una amplia participación de emprendedores, profesionales y organismos públicos comprometidos con la mejora continua del sector.