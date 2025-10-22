Plaza Huincul brindó una charla sobre inclusión en la EPET 10

A través de las direcciones de Diversidad y Discapacidad

El equipo de la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Plaza Huincul, a través de las direcciones de Diversidad y Discapacidad, participó de la jornada institucional desarrollada en la EPET N°10.

Durante el encuentro, se brindó una charla integral en la que se abordaron temáticas vinculadas a la diversidad, la inclusión y la discapacidad, con el objetivo de promover espacios educativos más equitativos y con perspectiva de derechos.

La exposición incluyó el análisis de los marcos teóricos y normativos que sustentan ambas áreas, y propuso reflexionar sobre la importancia de incorporar una mirada inclusiva en los distintos ámbitos de la comunidad educativa.