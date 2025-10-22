Ke Personajes se presenta esta noche por el 92° aniversario de Cutral Co

A partir de las 20 horas en el Parque de la Ciudad.

La ciudad de Cutral Co celebra esta noche su 92° aniversario con una gran fiesta popular que tendrá como cierre la presentación de Ke Personajes, a partir de las 20 horas en el Parque de la Ciudad.

El grupo de cumbia, formado en 2016 y liderado por Emanuel Noir, subirá al escenario principal para ofrecer un espectáculo que promete convocar a una multitud. Según la agenda oficial del artista, la banda llegará con todos sus éxitos para celebrar junto a los vecinos y vecinas de la ciudad.

La jornada festiva incluye además actividades culturales, propuestas gastronómicas y presentaciones de artistas locales y regionales, en un marco de celebración que reúne a toda la comunidad.

En la previa del aniversario, el reconocido cantante Tiago PZK se presentó anoche en el Parque de la Ciudad, brindando un show multitudinario que sirvió como antesala de los festejos centrales.