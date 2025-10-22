Habrá encuentro sobre adicciones en Plaza Huincul

Será mañana jueves 23 en la sede del barrio Central

La Asociación Pervivencia, junto al Centro de Rehabilitación Persistir, invita a la comunidad a participar de dos actividades gratuitas enfocadas en la prevención y acompañamiento en situaciones de adicciones.

El encuentro se realizará mañana jueves 23 de octubre, en la sede ubicada en Av. Azucena Maizani 671, barrio Central, Plaza Huincul.

Las actividades programadas son:

Grupo 1ª Escucha, destinado a personas que atraviesan una adicción y buscan herramientas para llevar una vida saludable. 17 a 19 hs: Orientación en Adicciones, dirigida a familiares y vínculos que desean acompañar a sus seres queridos en el proceso de rehabilitación.

Desde las organizaciones resaltaron que la participación es gratuita y animaron a la comunidad a acercarse y aprovechar estos espacios de apoyo y orientación.

Para confirmar asistencia o solicitar más información, los interesados pueden comunicarse al 299 5462678.