El hospital avanza con un tratamiento pionero para el asma y la rinitis alérgica

La iniciativa está a cargo del doctor Sergio Daniel Serrano, especialista en Alergia e Inmunología Clínica

El hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul dio inicio al primer tratamiento de inmunoterapia específica con alérgenos por vía subcutánea en pacientes con asma y rinitis alérgica. La iniciativa está a cargo del doctor Sergio Daniel Serrano, especialista en Alergia e Inmunología Clínica, y representa un avance en la atención de patologías alérgicas dentro del sistema público de salud.

La inmunoterapia con alérgenos constituye una herramienta terapéutica que permite modificar el curso natural de las enfermedades alérgicas, reduciendo la intensidad de los síntomas y la necesidad de medicación a largo plazo. De esta manera, contribuye a mejorar la calidad de vida de quienes padecen estas afecciones, que afectan a una proporción creciente de la población.

Este tratamiento, también conocido como “vacuna para la alergia”, consiste en la administración controlada y progresiva de extractos alergénicos específicos, con el objetivo de lograr que el organismo desarrolle tolerancia frente a los alérgenos que desencadenan las reacciones alérgicas.

El inicio de esta práctica en el Hospital Zonal marca un hito en la región y a nivel provincial, al incorporar una terapia de alta complejidad que hasta ahora se encontraba disponible principalmente en centros privados o de mayor concentración urbana.