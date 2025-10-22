Culminó el primer trayecto formativo de supervisores en toda la provincia

Destinado a supervisores de todos los niveles y modalidades de la provincia

Con la participación de 58 referentes, finalizó el primer trayecto formativo destinado a supervisores de todos los niveles y modalidades de la provincia, organizado por el Equipo Pedagógico de Actualización Académica del Consejo Provincial de Educación (CPE). La propuesta había comenzado en mayo de 2024 con 130 inscriptos y se desarrolló a lo largo de casi dos años.

El programa incluyó siete módulos mensuales, combinando encuentros virtuales sincrónicos y asincrónicos, trabajos finales obligatorios y participación en foros, con un mínimo del 80% de asistencia requerida. Cada módulo abordó distintas dimensiones del rol supervisivo: político, filosófico, histórico, técnico-administrativo, gestión y gobierno escolar, didáctica y pedagógica, cuidado de trayectorias educativas, comunidad y convivencia, y evaluación educativa. La formación estuvo a cargo de distintos especialistas del área.

Verónica Crespo, coordinadora de Niveles y Modalidades, destacó la relevancia de “pensar en un espacio específico de formación para equipos de conducción y supervisión”. Por su parte, Paula Ghione, coordinadora del trayecto, resaltó que “el trabajo colectivo fue fundamental” y valoró que la formación se extendiera a todos los niveles y modalidades, contribuyendo a recuperar la integralidad del sistema educativo neuquino.

Los participantes destacaron la oportunidad de conocer y articular con supervisores de toda la provincia, reflexionar sobre sentidos comunes y mapear la educación neuquina. El trayecto contó además con el acompañamiento del equipo de tutores y referentes digitales integrado por Cecilia Franco, Nicolás Feiman y Marcelo Garrido.