Aniversario de Cutral Co: “Esta ciudad todavía tiene mucho para crecer”, dijo Rioseco

Hubo un nutrido y colorido desfile por el aniversario de la ciudad.

Se concretó hoy el acto por el 92° aniversario de Cutral Co. El intendente Ramón Rioseco y Zulma Reina, a cargo de la presidencia de la Legislatura encabezaron la comitiva junto a los ministros de Gobierno, Jorge Tobares y de Educación Soledad Martínez.

“La verdad que es un día muy particular, de festejos, un día de reflexión. Estamos en una semana muy discutida en nuestro país y no vamos a hablar de campañas ni nada. Qeremos hablar y festejar el cumpleaños de nuestro pueblo de Cutral Co como se lo merece: con respeto, con cariño, con trabajo, como nosotros sabemos”, arrancó su discurso Rioseco.

Dijo a los presentes que el año que estamos transitando fue muy importante e incluyó la inauguración del colegio tecnológico y la semana próxima se firmarán convenios con el gobernador Rolando Figueroa para ampliar el IFD N° 14, y la EPET N° 1.

Recordó el aporte para la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales que se hace en Plaza Huincul. “Hoy está ejecutada en un 40%” y subrayó que tiene que saber “que los que más la usamos somos los de Cutral Co por la mayoría de habitantes de la comarca”.

El jefe comunal destacó la financiación que hace el municipio en las carreras terciarias y universitarias que permiten que: “nuestros jóvenes tengan oportunidad de recibirse y tengan acceso a la universidad. Es por lo que siempre luchamos y que tanto queremos como familia de trabajadores: esa posibilidad de que puedan estudiar, acceder a la escuela terciaria”.

Repasó las obras de asfalto que se llevan adelante y que se harán en barrios como Nehuen Che, Brentana, Unión y Pueblo Nuevo.

“Son muchas las tareas que tenemos, que estamos realizando, además de hermosear todo el centro, de hermosear y de cambiar totalmente la luz de la de la ciudad, pasarla a una a un estado más moderno como son las luces LED”, acotó.

“Todo lo que hacemos es trabajar en conjunto para que se pueda crecer en conjunto”, con el gobierno provincial. Presentarán el pedido de autorización para llevar a 30 megavatios de potencia el parque solar.

“Decirles feliz cumpleaños a festejar con la familia, a seguir trabajando porque esta ciudad todavía tiene mucho para crecer”, concluyó.

En tanto que Reina luego de repasar sus orígenes en la ciudad señaló los próximos comicios y prefirió dejar en una carpeta las obras detalladas para la ciudad. “Les transmito el saludo y el abrazo sincero del gobernador Rolo Figueroa a todos los habitantes”, subrayó.

Luego se dio paso al desfile de las instituciones de todo tipo.