Ruben Flores un goleador eterno que cambió la historia del fútbol sureño

La trayectoria de Rubén Flores es un relato de éxito, gambetas inolvidables y títulos fundamentales para la región. La admiración por su juego y la emoción de sus goles se transmite de generación en generación. Fue una persona admirable y entrañable, cuyo talento era capaz de doblegar en una gambeta a las defensas más sólidas.

Su legado se forjó en varios clubes clave del fútbol patagónico:

Atlético Regina : En su paso por el club “Albo”, Flores se consagró campeón del Torneo Regional. Este campeonato fue trascendental, ya que permitió a Atlético Regina jugar en la Primera División, enfrentándose a grandes equipos del fútbol argentino como Racing y San Lorenzo.

En su paso por el club “Albo”, Flores se consagró campeón del Torneo Regional. Este campeonato fue trascendental, ya que permitió a Atlético Regina jugar en la Primera División, enfrentándose a grandes equipos del fútbol argentino como Racing y San Lorenzo. Cipolletti : Con el club rionegrino, Flores disputó un total de 5 torneos de Primera División. Posteriormente, regresó a Cipolletti para lograr otra hazaña: clasificarlos al Nacional B.

Con el club rionegrino, Flores disputó un total de torneos de Primera División. Posteriormente, regresó a Cipolletti para lograr otra hazaña: clasificarlos al Nacional B. Deportivo Roca: Su salida de Deportivo Roca no se dio en los mejores términos, es innegable que durante su estadía, el “Depo” consiguió clasificar al Nacional de primera división.

La Consagración en Cutral Co

Cutral Co, donde se encuentra el club Alianza, fue el “lugar en el mundo” para Flores. Con “el gallo”, logró conquistas memorables. Ganó 5 Ligas de Lifune e hizo que el club se llevará la etapa Patagónica del Regional. Este triunfo fue histórico, permitiendo a Alianza jugar contra Boca en la liguilla pre libertadores. Fue precisamente en Alianza donde el goleador terminó su destacada carrera profesional.

Luego de dejar el fútbol, Rubén se destacó como entrenador teniendo varios pasos por el club de Cutral Co. Dejó este plano siendo concejal de la ciudad en pleno 2020.

En el aniversario del Club Alianza, se nombró la popular de calle Nolasco con su nombre como homenaje a uno de los máximos ídolos de la institución.