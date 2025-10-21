Registro Civil Móvil estará en barrio Mosconi en Plaza Huincul

La atención se realizará por orden de llegada, con un máximo de 50 turnos disponibles

El Registro Civil Móvil estará presente en Plaza Huincul el mañana miércoles 22 de octubre, ofreciendo atención a la comunidad en el marco de la segunda quincena de octubre 2025.

El servicio se brindará de 9:00 a 14:00 horas en Av. Marcelo Viñuela, frente a la Escuela N° 151, en barrio Mosconi.

Informaron que la atención se realizará por orden de llegada, con un máximo de 50 turnos disponibles. La iniciativa busca acercar los trámites del Registro Civil a los vecinos de la ciudad, facilitando la realización de gestiones como inscripciones de nacimientos, expedición de DNI y otros certificados.