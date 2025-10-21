Registro Civil Móvil estará en barrio Mosconi en Plaza Huincul

El Registro Civil Móvil estará presente en Plaza Huincul el mañana miércoles 22 de octubre, ofreciendo atención a la comunidad en el marco de la segunda quincena de octubre 2025.
El servicio se brindará de 9:00 a 14:00 horas en Av. Marcelo Viñuela, frente a la Escuela N° 151, en barrio Mosconi.
Informaron que la atención se realizará por orden de llegada, con un máximo de 50 turnos disponibles. La iniciativa busca acercar los trámites del Registro Civil a los vecinos de la ciudad, facilitando la realización de gestiones como inscripciones de nacimientos, expedición de DNI y otros certificados.