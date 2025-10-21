Neuquén apuesta al maíz como cultivo estratégico para la región

Neuquén avanza hacia la diversificación productiva con el cultivo de maíz, un recurso clave para la alimentación de ganado bovino y porcino. Un ensayo experimental llevado a cabo por el Centro PyME-ADENEU, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, demostró que la provincia cuenta con condiciones propicias para este tipo de cultivos.

El ensayo se realizó en una chacra de la empresa Arno SA, ubicada en la Picada 17 de San Patricio del Chañar, utilizando cuatro híbridos de maíz provistos por Servicios Cipolletti SRL. Según informó la ingeniera agrónoma Luciana Tempone, referente del Programa Forrajero del Centro PyME-ADENEU, los rendimientos promedio fueron de 10,5 toneladas de grano por hectárea, con ciclos de cultivo que variaron entre 104 y 124 días.

“Hace poco más de una década ya se realizaron experiencias similares en la Estación Agrozootécnica Campana Mahuida, con resultados alentadores para la producción de reservas de calidad y materia verde para pastoreo”, recordó Tempone, señalando que en esos ensayos se alcanzaron rendimientos de 8.500 a 14.600 kg de materia seca por hectárea y 32 a 46 toneladas de materia verde por hectárea.

La especialista destacó que, aunque el clima, la calidad del agua y del suelo son factores favorables, el éxito del cultivo depende de un manejo adecuado, incluyendo la densidad de siembra, el riego eficiente, la nutrición balanceada y la elección de híbridos adaptados a la región.

El maíz se presenta como un producto versátil para el sector ganadero, ya que puede utilizarse como grano seco, grano húmedo o silaje. Actualmente, la mayoría de los productores de Neuquén compra maíz de la Pampa Húmeda, pero la provincia cuenta con el potencial de convertirse en un polo de producción de alta calidad.

Los productores interesados en iniciar este tipo de cultivo pueden acceder a asistencia técnica personalizada contactando al Centro PyME-ADENEU a través del correo ltempone@adeneu.com.ar.