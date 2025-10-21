Invitan a charla y té “Juntas Podemos” en barrio Central, de Plaza Huincul

La charla estará a cargo de la doctora Guadalupe Maidana

El próximo sábado 25 de octubre a las 17 horas, se llevará a cabo la Jornada de Charla y Té gratuita “Juntas Podemos” en la sede del barrio Central, ubicada en Azucena Maizani s/n de Plaza Huincul.

La propuesta, organizada con el acompañamiento de la comisión barrial, tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, escucha y diálogo comunitario, destinado a fortalecer los vínculos entre vecinas y brindar herramientas útiles para el bienestar cotidiano.

La charla estará a cargo de la doctora Guadalupe Maidana, quien compartirá información, consejos prácticos y materiales orientados a la promoción de la salud y el acompañamiento integral.

Durante la jornada, las asistentes podrán disfrutar de té, café y algo rico para compartir, en un ambiente cálido que invita a la reflexión y al intercambio de experiencias.

Desde la organización se informó que los cupos son limitados, por lo que se solicita realizar la inscripción previa al número 299 553 5464.

La actividad busca fomentar la participación comunitaria y ofrecer un espacio de contención, donde el diálogo y la escucha sean los protagonistas.