IGNACIO JORGE JOAQUÍN ÑANCUMPE POSSO

Q.E.P.D.

15.11.2001 – 19.10.2025

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunica que sus restos velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de Cutral Co serán inhumados el día 22/10/2025 a las 13 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.

“Gracias, gracias, gracias hijo mío, amorcito chiquito, te voy a amar toda mi vida, gracias por regalarme este tiempito de tu vida. Te amo con mi corazón y esto es un hasta luego, pronto nos vamos a encontrar¨.