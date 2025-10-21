El IFD N°1 de Cutral Co dictará un seminario sobre modelos educativos

Acredita 30 horas cátedra.

El Instituto de Formación Docente N°1 de Cutral Co anunció la realización del seminario “Análisis y Debate de Modelos Educativos. Análisis y aproximación al Documento Curricular de la Escuela Primaria Neuquina”, una propuesta formativa destinada a docentes y estudiantes avanzados del ámbito educativo local.

El espacio de capacitación se desarrollará en modalidad semipresencial, con encuentros presenciales los días 23 y 30 de octubre, en el horario de 10:00 a 16:00 horas, en la sede del instituto.

La actividad estará a cargo de las profesoras Silvia Elena Querci, Karina Mabel Larraza, Paula Analía Correa y Antonia Carmen Lucero, quienes coordinarán los espacios de análisis y debate vinculados al nuevo documento curricular de la escuela primaria de la provincia del Neuquén.

El seminario está dirigido a docentes en ejercicio pertenecientes al Campo de la Formación Específica del IFD N°1, estudiantes del último año del Profesorado en Educación Primaria y docentes noveles, con una acreditación de 30 horas cátedra.

Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico investigacion.extension.ifd1@gmail.com.