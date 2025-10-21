Docentes recibieron los decretos de sus terrenos en Cutral Co

Es la segunda etapa de entrega de lotes gestionadas por Aten, en Cutral Co.

Un segundo grupo de docentes accedió a los decretos de asignación de terrenos en los barrios Unión, Pueblo Nuevo y Parque Este. Las gestiones ante el municipio de Cutral Co se realizaron a través del gremio docente ATEN.

En la ceremonia, el intendente Ramón Rioseco defendió la política de entrega de tierras que lleva adelante el municipio. El jefe comunal explicó que “la tierra es un problema de Estado” y “una política pública, no es una política de negocio inmobiliario”.

Rioseco recordó que hace unos 15 años existía una explosión de demanda de tierra, había tomas y desorganización urbanística, todo ello generado por la falta de una política real de tierra y servicios.

Sin embargo, con el correr de los años esta situación se revirtió. Recalcó que el objetivo es que “a todos los vecinos de Cutral Co les llegue un pedazo de tierra y le lleguen todos los servicios”.

El intendente subrayó que la planificación es real y verdadera solo cuando se entrega la tierra junto con todos los servicios, pues entregar tierra sin servicios es como “mandarlos al desierto”.

Finalmente, el jefe comunal enfatizó la necesidad de construir “justicia social”, garantizando que el acceso sea universal. Esto incluye no solo a quienes tienen trabajos estables como es el caso de educación, salud, petróleo o la municipalidad, sino también a aquel beneficiario de un loteo social que tiene que tener el derecho del gas, de la luz, de la cloaca.

Antes, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, reconoció el trabajo de la seccional Cutral Co por la gestión realizada y felicitó al municipio por facilitar esta oportunidad.

Guagliardo subrayó que, aunque la prioridad de la organización sindical es la defensa del salario y las condiciones de trabajo, “en esas condiciones de trabajo y en esas condiciones en términos salariales está la posibilidad de la vivienda”.

El dirigente gremial destacó la complejidad de acceder a la vivienda en el contexto actual, especialmente cuando el estado a nivel nacional “se corre de su obligación principal que es la de garantizar” el acceso al pueblo.

Para el sindicato, generar estas condiciones de acceso se vuelve fundamental cuando existe decisión política. Guagliardo enfatizó que el acceso a la tierra es un derecho esencial: “el derecho a tener un pedazo de tierra donde poder construir un futuro, donde poder arreglar a nuestra familia, donde poder quedarnos en una localidad y construir un porvenir en comunidad”.

Para finalizar, el dirigente gremial agradeció al municipio e insistió en felicitar a los beneficiarios, destacando que acceder a este lote es un sueño para las familias de los trabajadores de la educación.

El acto de entrega de los decretos de adjudicación de lotes se hizo en el salón de Acuerdos Américo Verdenelli, y además de funcionarios del Ejecutivo y concejales, concurrieron las y los beneficiarios con sus familias.