Cutral Co: así atenderá Copelco durante el asueto por el aniversario de la ciudad

Con motivo del aniversario de Cutral Co, que se celebra este miércoles 22 de octubre, algunas dependencias de Copelco y servicios asociados tendrán atención restringida.
Según informaron desde la empresa, la Caja y Atención al Asociado en Cutral Co y Plaza Huincul permanecerá cerrada, al igual que la Farmacia Social.
Por su parte, el Gabinete de Enfermería y el Servicio Social mantendrán su actividad con horario normal, mientras que Energía y Comunicaciones funcionará con guardia mínima para atender situaciones urgentes.
Desde Copelco se recomienda a los vecinos planificar sus trámites y consultas teniendo en cuenta estas modificaciones de atención, y comunicarse con los canales oficiales en caso de emergencias.