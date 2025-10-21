Bicipolicías ayudaron a vecino a reparar su silla de ruedas en Cutral Co

La acción contó además con la colaboración de Radiadores Alianza

Durante su recorrida preventiva por la ciudad de Cutral Co, efectivos del cuerpo de bicipolicías protagonizaron un gesto que refleja la verdadera vocación de servicio de la Policía.

Los agentes se encontraron con un vecino cuya silla de ruedas había sufrido un pinchazo. Sin dudarlo, pusieron manos a la obra y, aplicando sus conocimientos de mecánica ligera, lograron reparar la rueda para que la persona pudiera continuar su camino.

La acción contó además con la colaboración de Radiadores Alianza, un comercio local que abrió sus puertas para facilitar la reparación.