Falla global en Amazon Web Services afectó a múltiples servicios y aplicaciones

El incidente volvió a poner en evidencia la dependencia global de los servicios en la nube y la vulnerabilidad de las plataformas digitales

Durante varias horas de este lunes, una falla en los servidores de Amazon Web Services (AWS) provocó la interrupción de numerosos sitios web, aplicaciones y servicios digitales en distintas partes del mundo. Entre las plataformas afectadas se encontraron Fortnite, Canva, ChatGPT, Snapchat, y servicios financieros y de inteligencia artificial como Coinbase, Robinhood y Perplexity.

Amazon informó que el problema se originó en su región US-EAST-1 (Virginia del Norte), una de las zonas más utilizadas por las empresas tecnológicas a nivel global. Según los reportes publicados en el portal oficial de estado de AWS, se trató de un “problema operativo de múltiples servicios”, que generó errores de conectividad en distintas bases de datos y sistemas de soporte.

“Confirmamos que varios servicios de AWS experimentaron problemas de conectividad de red en la región US-EAST-1. Observamos indicios de recuperación de los problemas y seguimos investigando la causa raíz”, señaló la compañía en su último informe.

La interrupción afectó el funcionamiento de al menos 71 servicios de Amazon Web Services, incluyendo bases de datos como DynamoDB, almacenamiento en la nube y herramientas de soporte técnico. Esto provocó fallas en sitios de streaming, redes sociales, videojuegos en línea, aplicaciones educativas y plataformas de inteligencia artificial.

Desde la empresa de inteligencia artificial Perplexity, su CEO Aravind Srinivas confirmó a través de la red social X que su servicio había quedado fuera de línea debido al incidente en AWS: “Perplexity no funciona en este momento. La causa raíz es un problema en AWS. Estamos trabajando para resolverlo”.

Con el correr de las horas, Amazon informó que comenzaba a restablecerse la conectividad en la mayoría de los sistemas afectados. “Seguimos observando recuperación en la mayoría de los servicios de AWS. Continuamos trabajando para lograr una resolución completa y proporcionaremos actualizaciones a medida que tengamos más información”, precisó la empresa.

AWS es la división de servicios en la nube de Amazon y una de las más grandes del mundo. Provee potencia informática, almacenamiento de datos y soporte tecnológico a millones de empresas, gobiernos y particulares. Compite directamente con Google Cloud y Microsoft Azure, y cualquier interrupción en su infraestructura tiene un impacto inmediato a escala global.

Aunque el origen del problema aún está bajo investigación, el incidente volvió a poner en evidencia la dependencia global de los servicios en la nube y la vulnerabilidad de las plataformas digitales frente a fallas en proveedores de gran escala.