El ministro de gobierno de la provincia visitó el Club Petrolero

Las obras que se estan realizando y el trabajo que se realiza

En la jornada del viernes, Jorge Tobares ministro de gobierno de la provincia del Neuquén estuvo presente en el Club Petrolero Argentino visitando y recorriendo las instalaciones del conjunto de Plaza Huincul.

“Es un gusto estar acá en el club y ver a tantos chicos” dijo Tobares en una entrevista realizada por Edu Urra. “El club contiene a más de 500 chicos durante la semana. No se practica solo fútbol, es un espacio donde los chicos aprenden a compartir, valorar e incorporar hábitos saludables”.