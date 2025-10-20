Alejo Cano Maldonado ofreció clases magistrales de ballet en Cutral Co

Es integrante del elenco estable del Teatro Colón

El Centro Cultural José H. Rioseco fue escenario ayer domingo de dos clases magistrales de ballet a cargo de Alejo Cano Maldonado, integrante del elenco estable del Teatro Colón. La primera clase estuvo destinada a bailarines de 6 a 12 años y la segunda, a mayores de 13 años.

El encuentro reunió a bailarines de Neuquén, Plottier, Zapala y Cutral Co, todos pertenecientes al estudio de Danzas FC. Cano, reconocido por su trayectoria, ha trabajado junto a destacados coreógrafos y maestros como Julio Bocca, Maximiliano Guerra y Vladimir Vasiliev.

Al concluir la jornada, el bailarín destacó: “Agradezco a Fernanda Cortés por la invitación para compartir mis conocimientos de ballet en el marco del Aniversario de Cutral Co. La idea fue transmitirles la cotidianidad de nuestras clases, orientadas al carácter profesional.”

La actividad formó parte de la programación por el aniversario de Cutral Co y brindó a los participantes la oportunidad de enriquecer su formación artística con un referente del ballet nacional.