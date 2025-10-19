Tragedia en Ruta 7: un joven perdió la vida tras un vuelco cerca de El Chañar

Se despistó y volcó sobre la subbanquina norte

Una tragedia ocurrió en la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial N°7, a la altura de Picada 9, cuando un vehículo Citroën C3 Picasso gris perdió el control, despistó y volcó sobre la subbanquina norte. La información fue confirmada por Chañar Digital.

Como consecuencia del accidente, un joven de 25 años, oriundo de Guaymallén, Mendoza, falleció en el acto debido a las graves lesiones sufridas. Su acompañante, un hombre de 26 años de Famaillá, Tucumán, fue trasladado al hospital local, donde permanece internado bajo atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría 13°, bomberos del cuartel 5 de El Chañar, bomberos voluntarios, la división Tránsito de Añelo y personal médico, que confirmó el deceso.

Por disposición de la fiscal Lucrecia Sola, de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas de Neuquén, se dio intervención a Accidentología Vial para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del siniestro.

Durante varias horas, la Ruta 7 permaneció cortada entre el derivador de Picada 8½ y el cruce con la Ruta 8 mientras se desarrollaban las tareas de rescate y levantamiento de evidencias, según reportó Chañar Digital.