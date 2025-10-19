Retoman el curso de preparación para la maternidad en Plaza Huincul

En la UAF Gajitos de Ternura, ubicada en barrio Centenario

El servicio de Obstetricia del hospital de complejidad VI de la Provincia del Neuquén anunció la reanudación del Curso de Preparación para la Maternidad, que tendrá lugar en un nuevo espacio destinado a la contención y el acompañamiento de futuras madres.

Las clases se desarrollarán los días martes a las 9:30 en la UAF Gajitos de Ternura, ubicada en barrio Centenario, Av. Schreiber 300, Plaza Huincul. La actividad está abierta a las embarazadas que deseen asistir solas o acompañadas, con ropa cómoda y predisposición para compartir experiencias y conocimientos sobre la maternidad.