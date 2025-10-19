Cutral Co: una mascota recibió una descarga en la zona de las nuevas parrillas

Vecino alertó a través de las redes sociales sobre una peligrosa situación ocurrida en las nuevas parrillas instaladas en la zona de la arboleda de Cutral Co. Según su testimonio, mientras compartían un almuerzo el día domingo, se encendieron los regadores del sector y una de las farolas presentaba fuga de corriente eléctrica.

“En lo que estábamos ahí prendieron los regadores y el caño que está en la farola tenía corriente. Mi perrita tuvo una descarga en ese momento y había mucha gente que vio la situación”, relató la vecina en su publicación.

Ante el incidente, las personas presentes dieron aviso inmediato a Defensa Civil, que se hizo presente en el lugar. Los agentes constataron la existencia de una fuga de corriente y, como medida preventiva, colocaron una cinta de peligro alrededor del área afectada.

La denunciante advirtió además que en el momento había familias y niños jugando en el predio, lo que incrementa el riesgo de accidentes. “Es muy peligroso. Aviso para que tengan cuidado con los niños”, agregó.