Cutral Co fue sede de la 3° fecha del circuito Patagónico Master de natación

La ompetencia que reunió a 244 nadadores de distintas localidades de la región

La pileta semiolímpica del Natatorio Municipal de Cutral Co fue escenario este fin de semana de la 3° fecha del Circuito Patagónico Master, una competencia que reunió a 244 nadadores de distintas localidades de la región, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario acuático patagónico.

Participaron delegaciones provenientes de General Roca, Plottier, Neuquén, Cutral Co, Plaza Huincul, Cipolletti, Bariloche y Allen, quienes demostraron su nivel y compromiso en una jornada marcada por la camaradería y la pasión por la natación.

Durante la mañana de este domingo, se desarrollaron las pruebas de fondo, que incluyeron los 400 metros libres y los 200 metros espalda en ambas ramas. En el turno vespertino, fue el momento de las pruebas de velocidad y combinadas: 50 metros mariposa, 100 metros pecho, 100 metros combinados, 50 metros espalda y 100 metros libre, cerrando la competencia con las postas por equipos 4×50 metros libres, que generaron gran entusiasmo entre los presentes.

El evento fue organizado en el marco del Circuito Patagónico Master, que reúne a nadadores mayores de 25 años en distintas sedes del sur del país, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, la integración regional y el espíritu competitivo en un ambiente saludable.