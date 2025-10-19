Cutral Co definió artistas para la Fiesta Nacional Tremn Tahuen 2025

La 38° edición de la Fiesta Nacional Tremn Tahuen 2025 se desarrollará del 14 al 16 de noviembre

Ayer por la tarde, en el Cine Teatro Rex de Cutral Co, se llevó a cabo el Preselectivo de Artistas rumbo a la 38° edición de la Fiesta Nacional Tremn Tahuen 2025, que se desarrollará del 14 al 16 de noviembre.

El evento reunió a artistas de distintas localidades, incluyendo Catriel, Zapala, Plottier y Cutral Co, quienes compitieron por un lugar en el escenario principal del festival. La jornada culminó con la presentación del cutralquense Juan Cruz Gutiérrez, reconocido como Revelación del Tremn Tahuen 2024.

Los artistas seleccionados para actuar en el escenario principal son:

Sofía Quezada (Solista Vocal)

(Solista Vocal) El Despojo (Dúo Vocal)

(Dúo Vocal) Nuevos Aires (Conjunto Instrumental)

(Conjunto Instrumental) Los Campos (Grupo)

(Grupo) Leandro Lillo (Recitador)

Además, el grupo Matices del Valle se presentará en la globa del evento.

El Coordinador de Cultura y miembro de la Comisión Tremn Tahuen, Cristian Garce, indicó que la jornada fue “plena en todos los aspectos” y destacó que el festival contará con artistas locales y de otras localidades. Según Garce, la programación del evento será: cierre del 14 de noviembre con Lázaro Caballero, 15 con Soledad, y 16 con Sergio Galleguillo.

El Tremn Tahuen 2025 promete una nueva edición con música, danza y expresiones culturales de la región, consolidándose como una de las celebraciones más importantes de la provincia.