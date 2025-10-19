Cutral Co celebró el primer encuentro intercultural de adultos mayores

Reunió a numerosas agrupaciones artísticas de la tercera edad de la ciudad y de distintos puntos de la provincia.

El Centro Cultural José H. Rioseco de Cutral Co fue el escenario del Primer Encuentro Intercultural de Adultos Mayores, un evento que reunió a numerosas agrupaciones artísticas de la tercera edad de la ciudad y de distintos puntos de la provincia.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio y contó con la participación del Taller Municipal de Adultos Mayores “Viento Sureño” y del Coro Coral Cutral Co, quienes actuaron como anfitriones.

También se presentaron grupos locales como Huellas Sureñas, Agitando Pañuelos y Petrolero Argentino, junto a conjuntos provenientes de otras localidades: Atardecer Feliz (Plaza Huincul), Flor del Notro (Aluminé), Coro Antu Quelu (25 de Mayo), Amancay (Plottier), Amigos de la Danza y Munakuy Tusuyta (Neuquén), y el Coro de Adultos Amor Amarillo (Chos Malal).

El encuentro buscó promover la participación activa de los adultos mayores en actividades culturales, reconociendo su talento y su aporte a la vida comunitaria.