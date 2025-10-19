Confirmados cinco nuevos refuerzos en Alianza para el regional

Que se suman a Federico Acevedo y Erik Mendoza

Luego de la llegada de Federico Acecedo y el debut de Erick Mendoza, se confirmó la llegada de cinco nuevos jugadores. Dos centrales, dos mediocampistas y un arquero.

Facundo Sanchez es un arquero de 24 años que llega desde el Club Sarmiento de Resistencia Chaco.

Federico Rotela defensor de 26 años llega procedente de Crucero del Norte. Agustín Villegas de 25 tambien es defensor y llega desde Huracán equipo de Mendoza.

Enzo Diaz llega desde La Amistad, tiene 29 y juega de mediocampistas. Sergio Ranquehue tambien mediocampistas llega desde Cipolletti y tiene 20 años.