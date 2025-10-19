Comienzan las inscripciones 2026 en el jardín Copelco de Cutral Co

El jardín de Copelco informó que las inscripciones presenciales correspondientes al ciclo 2026 se realizarán durante el mes de octubre.

El 24 de octubre se abrirá la inscripción exclusiva para infancias que cuenten con CUD (Certificado Único de Discapacidad). Por su parte, el 27 de octubre será la inscripción general para niños y niñas de 4 y 5 años.

Para la inscripción general, se solicita que el niño o niña cuente con servicio social de la Cooperativa Copelco y que se presente el DNI al momento de la inscripción. Podrán registrarse únicamente aquellos niños que cumplan 4 años al 30 de junio de 2026.

Las familias deberán concurrir en el turno correspondiente según su disponibilidad:

Turno mañana: 09:00 a 11:00 hs

09:00 a 11:00 hs Turno tarde: 14:00 a 16:00 hs

Se recomienda a los interesados asistir en la fecha y horario del turno que deseen para inscribir a su hijo o hija, cumpliendo con los requisitos establecidos.