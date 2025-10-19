Así estará el tiempo este domingo del Día de la Madre en Plaza Huincul y Cutral Co

Brindado por la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó el pronóstico del tiempo para este domingo 19 de octubre, jornada en la que se celebra el Día de la Madre en todo el país. En la comarca petrolera se espera un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y viento moderado a fuerte hacia la noche.

Durante la mañana, la temperatura mínima rondará los 9 °C, mientras que hacia la tarde el termómetro ascenderá hasta los 30 °C, marcando una jornada primaveral con predominio del sol.

En cuanto al viento, se prevé que durante el día sople a unos 16 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 36 km/h. Sin embargo, hacia la noche se espera un aumento de la intensidad, alcanzando velocidades de 35 km/h y ráfagas de hasta 53 km/h, lo que podría generar condiciones algo inestables en el cierre del día.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante gran parte de la jornada, aunque por la noche se prevé un leve incremento de la nubosidad.

Por su parte, la Luna se encontrará en fase menguante, transitando el signo de Libra.